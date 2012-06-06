《企业看点》--6月6日财务活动报导摘要

路透6月6日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 一份商业报纸周三报导指出,西班牙政府正在研拟新的银行业改革,这是今年以来的第三次,藉以确保银行业者有足够的资本来因应抵押贷款、企业贷款及消费者信贷的损失.[ID:nL5E8H5AG7]

* 彭博报导引述熟知事况人士谈话指出,Chesapeake Energy Corp(CHK.N)将几乎所有输油管资产以逾40亿美元出售给Global Infrastructure Partners的协商已经进入最后阶段.[ID:nL3E8H600B]

* 彭博报导引述一名知情人士指出,家族史研究网站Ancestry.com IncACOM.O正考虑出售,且正与Frank Quattrone的Qatalyst Partners合作寻找买家.[ID:nL3E8H600F]

* 共同社周三报导,Panasonic Corp(6752.T)提供多达500亿日圆(6.35亿美元)资金给备受丑闻打击的奥林巴斯(Olympus)(7733.T)已进入最后安排阶段,此举将使Panasonic成为奥林巴斯的最大股东.[ID:nL3E8H5AYA] (完)