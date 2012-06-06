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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 13:35 BJT

〔东京美债〕债券价格走跌,静待欧洲央行会议及美联储主席谈话

路透东京6月6日电---美国公债周三在亚洲市场续跌,收益率(殖利率)进一步脱离纪录低位,主因投资人锁住获利所致;欧洲央行今日稍晚将召开决策会议,美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克本周稍后亦将发表谈话.

欧洲央行周三稍晚将召开月度利率决策会议,西班牙周二警告称丧失进入信贷市场的管道,需要欧洲协助支撑该国银行业.[ID:nSB1588608]

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