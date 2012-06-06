〔台湾债市〕101/1殖利率第二日收高,因避险需求降温

路透台北6月6日电---台湾五年期公债101/1殖利率周三收高,主要反应美债获利了结卖压仍持续,以及台股连两日上涨,令殖利率连续第二天小幅反弹.

一寿险台债交易员表示,目前已小幅获利了结台债部位,毕竟台股多头信心已经慢慢回温,负面消息也已反应,现在转为偏多看待台股.

"6月对股市是个好月,对债市则是偏不好."他说.

他分析,近日欧洲负面消息会暂时休止,希腊撙节派可望会赢得胜选,这波债市多头没等到大选才告终,而是已经提早反应结束,因为这波殖利率下跌又急又快,以致获利了结卖压提前出笼.

但一证券债券部主管则说,"台债殖利率弹上去空间不大."

他称,现在台债转为跟台股连动,最近台股表现算强势,加上美债殖利率小幅反弹,以致台债殖利率跟着走扬,然而国际利空因素仍在,台债殖利率弹升仅约有1%空间.

一票券交易员也认为,国际债市殖利率都在小幅反弹,所以台债略为偏空些,现在五年期公债101/1殖利率反弹幅度要先观察0.9578%的月线关卡.

台股加权指数.TWII继昨日大涨1.53%后,周三再度上涨0.80%,报7,056.15点,接连两天站稳7,000点以上.

美国长期公债价格周二连续第二日下跌,因为交易商对近期涨势进行获利了结.这波涨势曾让指标10年期公债收益率US10YT=RR上周五触及历史低位1.44%后,周一和周二则均为上涨走势.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.67 0.9332 0.9265-0.9382 319.5

10 101/5R A01105R=TWO -- 1.1950 1.1900-1.1990 40.5

20 101/2 A01102=TWO +0.00 1.6600 1.6600-1.6650 1.5

至于今日展开发行前交易(when issued)的10年期增额券101/5R,外银交易员表示,该券今日成交略为冷清,主要在于多空仍没有明确方向.

他指出,目前市场并没有出现一致的看法,多空双方各执一词.虽然短期有获利了结卖压,但若欧洲又传出不利的消息,资金又将回归债市.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6600

10 101/5 A01105=TWO 1.1935

5 101/1 A01101=TWO 0.9332

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)