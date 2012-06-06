〔台湾债市〕101/1殖利率第二日收高,因避险需求降温

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月6日电---台湾五年期公债101/1殖利率周三收高,主要反应美债获利了结卖压仍持续,以及台股连两日上涨,令殖利率连续第二天小幅反弹.
一寿险台债交易员表示,目前已小幅获利了结台债部位,毕竟台股多头信心已经慢慢回温,负面消息也已反应,现在转为偏多看待台股.
"6月对股市是个好月,对债市则是偏不好."他说.
他分析,近日欧洲负面消息会暂时休止,希腊撙节派可望会赢得胜选,这波债市多头没等到大选才告终,而是已经提早反应结束,因为这波殖利率下跌又急又快,以致获利了结卖压提前出笼.
但一证券债券部主管则说,"台债殖利率弹上去空间不大."
他称,现在台债转为跟台股连动,最近台股表现算强势,加上美债殖利率小幅反弹,以致台债殖利率跟着走扬,然而国际利空因素仍在,台债殖利率弹升仅约有1%空间.
一票券交易员也认为,国际债市殖利率都在小幅反弹,所以台债略为偏空些,现在五年期公债101/1殖利率反弹幅度要先观察0.9578%的月线关卡.
台股加权指数.TWII继昨日大涨1.53%后,周三再度上涨0.80%,报7,056.15点,接连两天站稳7,000点以上.
美国长期公债价格周二连续第二日下跌,因为交易商对近期涨势进行获利了结.这波涨势曾让指标10年期公债收益率US10YT=RR上周五触及历史低位1.44%后,周一和周二则均为上涨走势.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO +0.67 0.9332 0.9265-0.9382 319.5
10 101/5R A01105R=TWO -- 1.1950 1.1900-1.1990 40.5
20 101/2 A01102=TWO +0.00 1.6600 1.6600-1.6650 1.5
至于今日展开发行前交易(when issued)的10年期增额券101/5R,外银交易员表示,该券今日成交略为冷清,主要在于多空仍没有明确方向.
他指出,目前市场并没有出现一致的看法,多空双方各执一词.虽然短期有获利了结卖压,但若欧洲又传出不利的消息,资金又将回归债市.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.6600
10 101/5 A01105=TWO 1.1935
5 101/1 A01101=TWO 0.9332
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。