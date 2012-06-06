〔欧洲金融〕瑞银料希腊在未来半年不会退出欧元区,因欧盟出手解救

路透台北6月6日电---全球最大财富管理者--瑞银UBSN.VX(UBS.N)周三预期,希腊在未来六个月退出欧元区机率仅为20%,因欧盟会陆续推出解救措施延缓发生的时点.

惟瑞银亚太区首席投资总监浦永灏也警告,希腊在未来一至两年后退出的机率将提高至50%以上,因目前仍看不到针对欧债危机推出强而有力的解决措施.

他认为,若希腊退出欧元区,届时可能会重演2008年金融海啸时的惨况,全球股市将大跌一至两成,台股.TWII甚至可能下探5,000点.

"现在不是预测经济,而是要预测政治家怎么出牌."浦永灏说.

对于近期台股的挫跌,浦永灏认为不该将原因归咎于证所税议题.他表示,台股这波跌势是反映欧债危机,外资自新兴市场流出,转为流入瑞士、美国、日本等防御性市场,整体而言台股回调幅度并不大.

"不用感到特别奇怪,也不用管政治,这是全球情况."他说.

浦永灏并对现在的台股持中性看法.

台湾立法院财政委员会周一晚间通过证券交易所得税法案的初审,自多达10个版本、20个提案中提出五个版本,交付立法院会进行后续审查及朝野协商.[ID:nST0458786]

台股自3月中下旬以来,受证所税课征、油电双涨以及欧债危机等负面因素打击,波段跌幅逾14%.惟近两日展开反弹,周三大盘加权指数收高0.80%报7,056.15点.(完)