〔澳洲股市〕收盘小涨,GDP强劲增长超乎预期

路透墨尔本6月6日电---澳洲股市周三收高0.3%,交投审慎,数据显示澳洲第一季经济较前季意外强劲成长1.3%,因支出增速超过预期. 澳洲第一季国内生产总值(GDP)较上年同期则升4.3%.[ID:nSB1590702]去年第一季时经济因严重洪灾而受创. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨11.6点,报4,055.3点,脱离4,035点的日低.(完) --编译 张若琪;审校 张明钧 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]