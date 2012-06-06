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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 14:44 BJT

《汇市简讯》欧元/美元未突破21日移动均线之前,风险偏向下档

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* 小时图指标由超买水位发展--盘中有进一步的下档风险

* 亚洲时段在1.2517受阻后,欧元偏向下行

* 日线趋势指标向上,但只要还低于21日线,回升力道仍令人怀疑

* 在21日均线下方维持逢涨出脱策略.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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