《汇市简讯》欧洲央行会议会浇熄轧空行情吗?

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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0633GMT
* 澳元/美元上涨0.85%,至0.9828美元,澳元/日圆上涨逾1%,至77.47日圆,美元/日圆上涨0.15%,至78.84日圆
* 第三轮量化宽松存在一些希望,加上澳洲第一季国内生产总值(GDP)数据强劲,引发轧空行情
* 欧洲央行会议不太可能让这波轧空持续下去
* 巴克莱资本等一些投行目前预测欧洲央行将宣布新一轮长期再融资操作(LTRO)
* 但欧洲央行总裁德拉吉大概会希望先见到政治层面有所行动.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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