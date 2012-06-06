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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 15:09 BJT

《汇市简讯》英镑/美元:受美国实施第三轮量化宽松的预期心理支撑

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* 1.5450面临威胁,因期待美国可能推出第三轮量化宽松.美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克将于明日发表谈话.

* 华尔街日报记者Hilsenrath:在新一波复苏疑虑浮现之际,美联储考虑采取更多行动

* 据传在1.5450及1.5460上方有停损买单,1.5475上方则有阻力

* 亚洲时段高点1.5433、周二高点1.5416及1.5400为支撑位

* 英国央行鸽派人士暗示明日降息及/或扩大量化宽松.(完)

--编译 张明钧;审校 隋芬

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