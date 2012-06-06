〔日本股市〕收高1.8%至8,500点关口上方,利好数据与G7会议提振人气(更新版)

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路透东京6月6日电---日本股市日经指数周三收高,进一步由周一触及的六个月收盘低位反弹,因美国和澳洲公布的数据好于预期,而且七国集团(G7)也开会讨论遏制欧债危机的策略,提振市场人气.

G7财长举行电话会议,但未宣布具体措施,欧洲央行将于周三稍晚召开利率决策例会.

"市场仍将保持警觉,因为任何可能推出的金融策略都只是争取了时间,不致从根本面改善全球经济,"Commons资产管理公司总裁Tetsuro Ii表示."欧洲仍然处于相当紧绷的状态,而这为市场焦点所在."