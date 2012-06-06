《汇市简讯》欧元/英镑:据传在0.8080买气更旺

0706GMT

* 在0.8080及0.8070有买单,0.8076为0.7971上涨至0.8140的38.2%费波纳奇技术位

* 若欧洲央行今日放宽政策、英国央行明天按兵不动,则有很大的下跌空间

* 今日在0.8060有期权到期TGM2369

* 英国5月建筑业采购经理人指数将于0830GMT公布,预料将降至54.2,4月时为55.8

* 道琼斯通讯社报导:塞浦路斯大使称,该国有可能接受纾困,但还未到这地步 (完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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