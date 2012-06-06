《汇市简讯》欧元/英镑:据传在0.8080买气更旺

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
0706GMT
* 在0.8080及0.8070有买单,0.8076为0.7971上涨至0.8140的38.2%费波纳奇技术位
* 若欧洲央行今日放宽政策、英国央行明天按兵不动,则有很大的下跌空间
* 今日在0.8060有期权到期TGM2369
* 英国5月建筑业采购经理人指数将于0830GMT公布,预料将降至54.2,4月时为55.8
* 道琼斯通讯社报导:塞浦路斯大使称,该国有可能接受纾困,但还未到这地步 (完)
--编译 张明钧;审校 程琳
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。