版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 15:37 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌,因欧盟危机仍持续上演

路透新加坡6月6日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶价格周三下跌,多位交易员称,全球需求降温以及欧债危机后续效应等疑虑持续打压胶价,但投机买盘使跌幅缩小.

TOCOM交投最活跃的指标11月期胶JRUc6下跌2.8日圆,结算价报每公斤241.0日圆.

上海主力9月期胶SNRc4上涨180元人民币,收报每吨22,625元人民币.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐