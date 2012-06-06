〔台湾财政〕鸿海郭台铭提课征富人税,吁尽快结束证所税纷争--报载

路透台北6月6日电---全球最大电子产品代工厂--台湾鸿海(2317.TW)董事长郭台铭周三接受本地联合晚报专访,提出课征富人税构想,欲为近来陷入纷扰的证所税解套.并将于稍晚举行记者会说明.

据报导,郭台铭认为,如果现行证所税版本抽不到100亿台币的税,不符合效率、便民,更影响股市与经济发展,因此提出"郭台铭版",针对富人每年可多课180亿台币的税,以实践政府的"公平正义",并希望政府能快快结束长达近三个月的证所税纷争,将资源全力转向拚经济.

"如果政府证所税就是冲着富人而来,冲着我而来,我都要将财产全部捐出去了,我如何会在乎多缴一点税?"他说.

郭台铭表示,该版本很简单,就是针对全国前300名富人多增加所得税.全国前100名富人依比例共多增加100亿台币的税收;自101-200名富人依比例每年共多增加50亿;第201-300名依比例每年共多增加30亿.这样政府每年就增加180亿的税收.

他称,"政府只要加强稽征,提升政府效率即可.一旦经济景气好转,政府可以为这些富人设落日条款."

郭台铭并批评政府为了证所税纷闹不休,浪费国家资源,现在其他国家都在全力拚经济,但台湾却陷在证所税议题中.

对于国民党立委曾巨威提出"寻找台湾巴菲特"的看法,他表示,台湾并不缺巴菲特,巴菲特是炒股大户,台湾要的是企业家,对经济发展国家社会有贡献的企业家,而非炒股大户.

此前曾巨威将政府用"嗷嗷待哺的孤儿"比喻,郭台铭也认为十分不妥.他说,如果政府用孤儿比喻,那"我们对政府的信心何在?民众会对政府还有信心吗?同时那是要我们把平常捐给慈善机构的钱,拿出来捐给政府,那慈善机构怎么办?"(完)