〔台湾财政〕鸿海郭台铭提课征富人税,吁尽快结束证所税纷争--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月6日电---全球最大电子产品代工厂--台湾鸿海(2317.TW)董事长郭台铭周三接受本地联合晚报专访,提出课征富人税构想,欲为近来陷入纷扰的证所税解套.并将于稍晚举行记者会说明.
据报导,郭台铭认为,如果现行证所税版本抽不到100亿台币的税,不符合效率、便民,更影响股市与经济发展,因此提出"郭台铭版",针对富人每年可多课180亿台币的税,以实践政府的"公平正义",并希望政府能快快结束长达近三个月的证所税纷争,将资源全力转向拚经济.
"如果政府证所税就是冲着富人而来,冲着我而来,我都要将财产全部捐出去了,我如何会在乎多缴一点税?"他说.
郭台铭表示,该版本很简单,就是针对全国前300名富人多增加所得税.全国前100名富人依比例共多增加100亿台币的税收;自101-200名富人依比例每年共多增加50亿;第201-300名依比例每年共多增加30亿.这样政府每年就增加180亿的税收.
他称,"政府只要加强稽征,提升政府效率即可.一旦经济景气好转,政府可以为这些富人设落日条款."
郭台铭并批评政府为了证所税纷闹不休,浪费国家资源,现在其他国家都在全力拚经济,但台湾却陷在证所税议题中.
对于国民党立委曾巨威提出"寻找台湾巴菲特"的看法,他表示,台湾并不缺巴菲特,巴菲特是炒股大户,台湾要的是企业家,对经济发展国家社会有贡献的企业家,而非炒股大户.
此前曾巨威将政府用"嗷嗷待哺的孤儿"比喻,郭台铭也认为十分不妥.他说,如果政府用孤儿比喻,那"我们对政府的信心何在?民众会对政府还有信心吗?同时那是要我们把平常捐给慈善机构的钱,拿出来捐给政府,那慈善机构怎么办?"(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。