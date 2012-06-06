〔台湾汇市〕台币/美元随亚币收升6.5分,关注欧洲央行利率决议

路透台北6月6日电---台币兑美元TWD=TP周三升值6.5分,因澳洲第一季国内生产总值(GDP)大幅优于预期,带动亚洲货币空头回补,台股涨势亦给予推升助力.市场并关注稍晚欧洲央行(ECB)发表利率决议及会后声明.

汇银人士指出,盘初反应国际美元回落,银行间获利了结的美元卖盘偏强,随着台股及韩元进一步走扬,场上美元买盘陆续缩手,促台币涨幅逐渐扩大;市场并憧憬欧洲央行稍晚可能暗示新一轮长期再融资操作(LTRO)或降息举措,以舒缓银行业的流动性危机.

"开盘美元卖压就蛮强,看起来像是涨多获利了结的卖盘."一位外汇交易员称.

欧洲央行(ECB)周三会议料不会有政策上的动作,而是会敦促政府解决欧债危机.但考虑到经济走弱及西班牙银行业困境,欧央行可能暗示准备最早下月降息.[ID:nSB1590422]

交易商并表示,欧元处于下降趋势上缘,如再向上突破将面临不小压力,而且希腊月中重新大选前,市场仍充满不确定性,对台币后续反弹幅度看法较为保守,今日外资汇入汇出均见,缺乏明确指引方向,料台币短线先于29.8-30.1元震荡整理.

台湾股市.TWII收盘上涨0.80%,至7,056.15点;外资及陆资在台股微幅卖超5.60亿台币,为连续第14日卖超,累计金额为589.08亿.[ID:nST0459766]

另外,新兴亚洲货币周三上涨,因该地区股市从近期全球跌势中获得喘息之机,带到亚洲货币出现一波空头回补涨势.[EMRG/SGCN]

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