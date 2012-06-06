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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 17:01 BJT

〔离岸人民币〕台湾4月底银行业OBU人民币存款再创高位,月增12.9%--央行

路透台北6月6日电---台湾央行周三公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,4月底达129.54亿人民币,月增12.9%.

去年8月底兆丰银行获金管会核准成为首家OBU可承做人民币业务的银行,其后金管陆续核准了43家本地/外商银行可承做人民币业务.

至4月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额为1,579.09亿美元.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.

以下为央行公布的OBU人民币存款变化:

时 间 人民币存款量(千元人民币)

================================================

2012年

4月 12,954,297

3月 11,472,527

2月 9,304,465

1月 1,600,965

2011年

12月 5,631,408

11月 4,380,746

10月 2,333,450

9月 1,142,000

8月 70,682 (完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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