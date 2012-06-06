〔离岸人民币〕台湾4月底银行业OBU人民币存款再创高位,月增12.9%--央行

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月6日电---台湾央行周三公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,4月底达129.54亿人民币,月增12.9%.
去年8月底兆丰银行获金管会核准成为首家OBU可承做人民币业务的银行,其后金管陆续核准了43家本地/外商银行可承做人民币业务.
至4月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额为1,579.09亿美元.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.
以下为央行公布的OBU人民币存款变化:
时 间 人民币存款量(千元人民币)
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2012年
4月 12,954,297
3月 11,472,527
2月 9,304,465
1月 1,600,965
2011年
12月 5,631,408
11月 4,380,746
10月 2,333,450
9月 1,142,000
8月 70,682 (完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。