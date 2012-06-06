〔台湾货币市场〕短率稳中略跌,存单到期多纾解资金压力(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 一周拆款高位冲高0.84%,但成交量小

* 存单到期多纾解紧张

* 短率稳中略跌

记者 高洁如

路透台北6月6日电---台湾银行间短率周三稳中略跌,因周五有大笔的税款将缴库,使短率下跌幅度很微小.交易商表示,今日存单到期很多,稍稍纾解了资金的需求.不过周末有大笔的资金将扣款,为免负数过大银行操作仍然保守.

交易员表示,6月的缴税季节到临令银行多是平稳操作.虽然今日一周的拆款高位由上日的0.8%走高至0.84%,不过这仅仅是小型银行拆予票券公司,金额少于1亿台币,其余的成交利率皆低于0.80%,显见拆款利率因今日存单到期偏多而稍见走滑.

"除去极端值不看,今天拆款的利率是有下来一些.但如果要比以往提存期初的利率,这个月的利率又偏高一些."一位本地大型银行人士称.

银行业者估计,本周五包括信用卡扣款及金融帐户扣缴综合所得税的金额应会达到1,000亿台币,这笔金额将会汇总在台湾银行.下周一则由台银的帐户扣除.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=为0.511%,上日在0.512%;区间在0.388-0.73%,与上日相同.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.84%,上日在0.506-0.80%.

据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票利率持平**

短票方面,票券商表示,由于发票量很少,民间客户已满足了资金缺口,因此上午11点过后银行的钱涌出要买票时,票量还不够满足银行的需求.这令短票利率还略向下走滑.

交易员也说,因为今天的短票量实在很少,因此银行多转向票券商拆款,令票券商拆款的利率也同步略走低.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,上日在0.86-0.87%.

周三央行存单到期总额为3,483.5亿台币,共发行2,887亿台币,存单发行余额减少596.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为8,406.9亿台币,本周余日存单到期情况为周四691亿及周五2,256.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负148亿台币;累计超额准备为负694亿台币,加计前期1%的超额准备为507亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率则是平稳,今日有44亿台币的国泰世华金融债交割,各家机构资金分配不均,不过投信业回流资金渐多,整体市况较上日略松.

资金调度人士表示,盘中接到投信主动寻券的电话,场上找钱并不难,惟以非公债类为优先承作标的,各家投信资金多缺不一;若此波回流资金能够延续下去,料能稍稍抵销明后两日债券交割和缴税调度等偏紧因素,RP利率应能持于现有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

交易商并统计,本周市场紧缩因素如下:周四(7日)有远东新(1402.TW)、五年期台湾中油[CHIP.UL]和联电(2303.TW)公司债交割,金额分别为32亿、27亿及100亿台币;周五(8日)则有39亿台币的七年期中油公司债交割(完)