《汇市简讯》欧元区公布第一季GDP下修,欧元走跌

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* 欧元区第一季国内生产总值(GDP)年增率向下修正,由持平修正为下滑0.1%,公布后,欧元脱离盘中高位

* 欧元/美元脱离1.2528美元高点,欧元/日圆由99.30高点下滑

* 下档有执行价1.2500的选择权到期,将缓和跌势,欧洲央行会议仍是主要焦点

* 数据公布后,欧元/瑞郎微跌,但下档仍有1.2000的瑞士央行底限严密把关.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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