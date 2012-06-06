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市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 17:30 BJT

《汇市简讯》市场传出预测英国央行将扩大量化宽松,支撑欧元/英镑

0906GMT

* 有美国人士预测英国央行明天将把量化宽松规模扩大500亿英镑

* 一家美系银行及一家德系银行亦作出同样预测

* 若英国央行明天进一步宽松货币政策,英镑将受创

* 欧元/英镑在0.8095形成高位.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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