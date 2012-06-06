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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 17:57 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超9亿台币

路透台北6月6日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 17.00 9.00 +8.00

票券业 1.50 0.50 +1.00

证券业 12.00 21.00 -9.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 林妙容/乔艳红

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