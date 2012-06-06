〔投行观点〕摩根大通调降2012年全球IT支出增幅预估至2.2%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月6日电---摩根大通证券调降对2012年资讯科技(IT)支出成长前景的预测,因为在欧洲及美国宏观经济不确定性升高之际,全球生产趋势及中国相关支出放缓.
摩根大通多位科技分析师调降全球IT支出增幅预估,由3.8%降至2.2%.
分析师调降多数IT硬体业者的营收成长预估,但平板电脑不在其中,调降主因是宏观经济下档风险疑虑升高.
软体业者增幅预估降至2.5%,先前预估5.5%.
"我们认为软体业者增长有35-40%面临风险,因受到经济风险的影响,欧洲、美国政府、及金融服务业减缓支出,"摩根大通证券分析师在客户报告中称.
分析师现在预测,IT服务业2012年将成长约1.3%,低于原先预测的3.1%.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。