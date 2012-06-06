《汇市简讯》英镑:关键在于量化宽松

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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* 周四可能大幅震荡;重要影响因素为英国央行货币政策委员会会议及美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克发表证词
* 鸽派人士暗示英国将扩大量化宽松及/或降息
* 今日欧元/英镑在0.8110有期权到期.(完)
--编译 张明钧;审校
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