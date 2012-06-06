《汇市简讯》欧洲央行本月料按兵不动,但或将释出善意表态

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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欧洲央行周三会议料将维持指标利率于1%不变.但考量到欧元区经济面临的阻碍,及西班牙银行业问题蔓延的威胁,央行或许会暗示日后将降息,可能是下个月.如果解决危机取得进展,预料央行亦会释出善意,再度为银行提供长期再融资.在73位受访经济分析师中,仅11人预期欧洲央行本月将降息.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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