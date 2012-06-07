〔中国个股〕三一重工三年期境内贷款案已增至1.6亿美元--IFR

路透6月7日电---据汤森路透旗下IFR报导,三一重工(600031.SS)8,000万美元三年期境内贷款案规模已经增加了一倍至1.6亿美元。Westpac牵头此案。

交通银行(3328.HK)(601328.SS)加入成为主办行和额度行。Banca Monte dei Paschi di Siena、国泰世华银行、大新银行(2356.HK)、第一银行、华南商业银行和台湾土地银行为主办行。

德国商业银行为委托主办行和额度分配行，韩国产业银行担任主办行和文件管理行。是次融资未获担保，贷款利率为350个基点附近，将用于运营资本。

同时，相关企业三一集团5月24日已与10家银行签署2亿美元三年期到期一次性偿还境外贷款，最高含所有成本费用为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点。(完)

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