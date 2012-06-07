美国与加拿大经济指标预测--6月7日-6月14日****

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透6月7日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月4日当周--------------------------------
6月7日(四)
-- 美国ICSC连锁店月度销售 5月修正值 -- +4.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月2日当周 37.7 38.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.45
续请失业金人数(万人) 5月26日当周 324.5 324.2
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 52.2
(经季节调整) 55.0 52.7
1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加110 增加213.6
6月8日(五)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 21.20 24.49
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 增加1 增加5.82
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 增加4.39
兼职就业岗位(万个) -- 增加1.43
就业参与率 -- 66.80%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 顺差1.5 顺差3.5
出口(亿加元) -- 394.9
进口(亿加元) -- 391.4
1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第一季 +0.3% +0.7%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差495 逆差518.3
1400 美国趸售(批发)库存 4月 +0.4% +0.3%
趸售销售 +0.3% +0.5%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月1日当周 -- 122.4
----------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月11日(一)
暂无重要经济数据
6月12日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 5月 -- 94.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月9日当周 -- +0.4%
1230 美国出口物价 5月 -0.1% +0.4%
进口物价 -1.0% -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月9日当周 -- +3.1%
1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 48.5
1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 -- 盈余591.2
6月13日(三)
1100 美国抵押贷款指数 6月8日当周 -- 804.8
再融资指数 -- 4,476.2
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) -- +1.9%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +2.7%
1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.3% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.1%
1400 美国企业库存 4月 +0.4% +0.3%
6月14日(四)
1230 加拿大产能利用率 第一季 -- 80.5%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -0.1% 持平
(较上年同期) -- +2.3%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
1230 美国实质所得 5月 -- 持平
1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,312 赤字1,241.1
1230 加拿大新屋价格 4月 -- +0.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月9日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 6月2日当周 -- --
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.2%(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。