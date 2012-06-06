(重温稿)〔台湾个股〕宏达电下修第二季合并营收目标至910亿台币,调幅逾13%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月6日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(HTC)(2498.TW)周三下调第二季营运目标,合并营收目标自1,050亿台币下修至910亿,调幅逾13%.因欧洲销售未符合预期、及部分销往美国产品出货与上市延迟.
宏达电也同时下修营业净利率目标至9%,原为11%.
惟该公司强调,这次调整包含一次性处理去年部分产品的通路存货,认列金额26亿台币;若无此认列,第二季合并营收为936亿台币,营业毛利率为29%、营业净利率为11.2%.
宏达电原在4月底举行的业绩说明会中预估,第二季营收可望触底反弹.在新机种HTC One系列推出下,第二季营收可望达1,050亿台币,较上季明显回升55%.公司并预估第二季毛利率在27%左右,营业净利率约为11%,均较上季的25.03%及7.53%好转.[ID:nST0451818](完)
--记者 董永年;审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。