(重温稿)〔台湾个股〕宏达电下修第二季合并营收目标至910亿台币,调幅逾13%

路透台北6月6日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(HTC)(2498.TW)周三下调第二季营运目标,合并营收目标自1,050亿台币下修至910亿,调幅逾13%.因欧洲销售未符合预期、及部分销往美国产品出货与上市延迟.

宏达电也同时下修营业净利率目标至9%,原为11%.

惟该公司强调,这次调整包含一次性处理去年部分产品的通路存货,认列金额26亿台币;若无此认列,第二季合并营收为936亿台币,营业毛利率为29%、营业净利率为11.2%.

宏达电原在4月底举行的业绩说明会中预估,第二季营收可望触底反弹.在新机种HTC One系列推出下,第二季营收可望达1,050亿台币,较上季明显回升55%.公司并预估第二季毛利率在27%左右,营业净利率约为11%,均较上季的25.03%及7.53%好转.[ID:nST0451818](完)