(重温稿)〔台湾财政〕鸿海董事长建议对富豪课"分配正义税",行政院指需审慎思考

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 建议对富豪课"分配正义税",让纷争早落幕
* 行政院表示要审慎思考
路透台北6月6日电---为让证所税纷争早日落幕,全球最大电子产品代工厂--台湾鸿海(2317.TW)董事长郭台铭周三提出"分配正义税"建议,针对台湾前300大富豪课征富人税,每年将可课得180亿台币税收.
郭台铭在发布的新闻稿中称,有能力的人要多缴税,缴税是光荣的事,"将来我的财产会捐出去.只是建议政府以更少的成本,课征更多的税."
"我希望公平正义的活动,尽快划下句点."他说.
对于郭台铭的建议,行政院发言人胡幼伟表示,这是郭台铭的个人意见,会不会被纳入最后的版本,现在无法断言.
"不排斥各界提出建言,但都需要审慎思考."胡幼伟说.
郭台铭也在举行记者会前对本地电视台称,夏普(6753.T)的交易案显现投资价值.
台湾立法院已于周一通过证券交易所得税法案的初审,自多达10个版本、20个提案中提出五个版本,交付进行后续审查及朝野协商,惟仍引发社会议论不休.[ID:nST0458786]
日本夏普与鸿海日前结盟液晶显示器(LCD)生产业务,向后者发行价值8.08亿美元(669亿日圆)的股票,旨在扭转夏普因电视销售萎缩而造成的亏损.[ID:nSB1457188](完)
--采访 张雅菁/李千仪; 撰写 董永年; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。