(重温稿)〔台湾财政〕鸿海董事长建议对富豪课"分配正义税",行政院指需审慎思考

* 建议对富豪课"分配正义税",让纷争早落幕

* 行政院表示要审慎思考

路透台北6月6日电---为让证所税纷争早日落幕,全球最大电子产品代工厂--台湾鸿海(2317.TW)董事长郭台铭周三提出"分配正义税"建议,针对台湾前300大富豪课征富人税,每年将可课得180亿台币税收.

郭台铭在发布的新闻稿中称,有能力的人要多缴税,缴税是光荣的事,"将来我的财产会捐出去.只是建议政府以更少的成本,课征更多的税."

"我希望公平正义的活动,尽快划下句点."他说.

对于郭台铭的建议,行政院发言人胡幼伟表示,这是郭台铭的个人意见,会不会被纳入最后的版本,现在无法断言.

"不排斥各界提出建言,但都需要审慎思考."胡幼伟说.

郭台铭也在举行记者会前对本地电视台称,夏普(6753.T)的交易案显现投资价值.

台湾立法院已于周一通过证券交易所得税法案的初审,自多达10个版本、20个提案中提出五个版本,交付进行后续审查及朝野协商,惟仍引发社会议论不休.[ID:nST0458786]

日本夏普与鸿海日前结盟液晶显示器(LCD)生产业务,向后者发行价值8.08亿美元(669亿日圆)的股票,旨在扭转夏普因电视销售萎缩而造成的亏损.[ID:nSB1457188](完)