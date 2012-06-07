《台湾报摘》--工商时报6月7日

* 头版头条:

--欧洲央行(ECB)周三召开决策会议,同意持续提供融资给银行业,加上各界预期美国联准会实施第三回合量化宽松(QE3)的机率升高,激励欧美股市周三全面大涨.

* 其他:

--欧债危机升温,各界担心造成再次金融风暴,央行总裁彭淮南昨日在行政院政务会谈中表示,台湾金融曝险金额不大,央行有决心与能力,维持国内金融市场动态稳定.

--中央银行紧缩银根,银行对建商授信转严,让建商找钱大打迂回战,筹资改以发债因应,包括乡林建设(5531.TW)、大华建设(2530.TW)最近分别发债10亿及6亿台币,以增加资金调度弹性.

--美国游戏大厂暴雪(Blizzard)睽违11年再度推出全新代表作《暗黑破坏神3》(Diablo 3),不到1个月时间销量已逾千万套,荣登全球最热卖游戏宝座.由于《暗黑3》推出时间正值暑假旺季,暗黑狂潮来袭可说无人能挡,游戏玩家近期砸下重金升级电脑硬体,高阶绘图卡大卖且全线缺货,绘图卡厂华硕(2357.TW)、撼讯(6150.TWO)、精英(2331.TW)、技嘉(2376.TW)等均接单接到手软.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.