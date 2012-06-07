《台湾报摘》--经济日报6月7日

* 头版头条:

--欧洲央行(ECB)6日宣布利率按兵不动,但延长短期再融资操作,继续以低利提供银行流动性.投资人预期央行决策官员将采取更多行动提振经济成长,激励欧美股市连袂大涨.

* 其他:

--政府基金开始进场,投信代操政府基金已于5日接到拨款60台币,是近年来单日拨款最大金额.市场揣测,政府基金在此时大举拨款,一方面应该看好台股7,000点有撑,另一方面隐约透露证所税有望拍板定案.

--塑化市场需求低迷,法人估台塑化(6505.TW)单季最大亏损金额可能达50亿台币,台塑(1301.TW)、南亚(1303.TW)及台化(1326.TW)3大股东也将各自认列11.5亿至15亿元亏损,唯有台塑单季可确保盈余,每股税后纯益稳守0.62元水准.

--行政院政务委员管中闵昨日表示,避免欧债危机进一步恶化,行政院保留采取扩大内需,刺激景气空间,必要时应考虑提高"公共债务法"40%举债上限.

--政策开放国银国际金融业务分行(OBU)与大陆境内银行直接通汇人民币,成为银行业拚业务新战场.永丰银行昨日即挟策略伙伴中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)雄厚资源推出相关业务,标榜直汇工行各据点资金入帐最快只需1小时.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]