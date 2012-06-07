《台湾重要政经日程》--6月7日-12月31日

国际油市：亚洲柴油承压，兴隆买入柴油和航煤

路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。