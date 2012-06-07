《台湾重要政经日程》--6月7日-12月31日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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==================今日重要政经消息======================
6/7(四)
--台北国际电脑展(Computex)(至9日)
--12:30 工商协进会联合会议.
--16:00 财政部公布5月进出口金额;4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则成长2.1%.
--17:00 金管会例会.
==================近期重要政经消息======================
6/8(五)
--12:30 央行标售1,000亿台币364天期定期存单,11日交割.
--13:30 台积电(2330.TW)公布5月营收.
--14:00 联电(2303.TW)公布5月营收.
6/20(三)
--16:00 经济部公布5月外销订单,4月较去年同期衰退3.52%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
--17:00 央行举行第二季理监事会议,宣布利率决策.
6/22(五)
--08:30 主计处公布5月季调失业率,4月经季节调整后失业率为4.19%.
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
--16:00 经济部公布5月工业生产,4月工业生产较上年同期衰退2.33%.
6/25(一)
--16:10 央行公布5月M2货币总计数,4月为年增4.72%.
*7/5 (四)
--08:30 主计处公布6月消费者物价指数(CPI)年增率,5月年增率为1.74%.
--16:10 央行公布6月底外汇存底,上月外汇存底为3,892.75亿美元.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。