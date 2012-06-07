《全球主要国家债券发行预告》--6月7日-6月14日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透6月7日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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6/7 0850 法国 70-80亿欧元 (票息4.25%、2019年4月25日到期的七年期OAT债券;
票息3.0%、2022年4月25日到期的10年期OAT债券;
票息3.50%、2026年4月25日到期的15年期OAT债券;
票息4.0%、2060年4月25日到期的50年期OAT债券)
6/7 西班牙 10-20亿欧元 (票息5.85%、2022年1月31日到期的State Obligations债券;
票息3.30%、2014年10月31日到期债券;
票息4.25%、2016年10月31日到期的Bonos债券)
6/7 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/7 0130 日本 30年期公债
6/7 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第四日)
6/8 英国 标售国库券
6/11 0600 德国 40亿欧元 六个月期国库券
6/11 1530 美国 13周和26周期国库券
6/11 1250 法国 BTF债券
6/12 英国 票息1.0%、2017年到期的债券
6/12 1700 美国 三年期公债
6/12 1530 美国 四周期国库券
6/12 0130 日本 五年期公债
6/13 意大利 2013年6月14日到期的364天期BOT债券
6/13 加拿大 三年期公债
6/13 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%,2022年7月4日到期的10年期联邦债券
6/13 1700 美国 10年期公债
6/13 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
6/14 英国 票息4.0%,2060年到期的公债
6/14 1700 美国 30年期公债
6/14 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/14 0130 日本 20年期公债
6/14 意大利 中长天期债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 李爽
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。