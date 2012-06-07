《即时观点2》台湾5月进出口衰退幅度均超出预期,6月出口有望转正

路透台北6月7日电---台湾财政部周四公布,5月出口金额较上年同期衰退6.3%,逊于市场预估的衰退5.55%.对中国及欧美出口均出现逾10%的衰退幅度.

财政部并预期,6月出口将转为正成长,因比较基期较低

5月进口则较上年同期衰退10.5%,亦逊于市场预期的衰退5.60%;当月贸易收支为顺差22.6亿美元,上月为顺差6.9亿.

台湾5月出口至中国(含香港)地区较上年同期下滑10%、对美国下滑12.3%、对欧洲则衰退13.4%;上月分别为衰退11.6%、衰退16.3%以及成长3.5%.

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI

2012年

5月 -6.3 -10.5 +22.6

**市场评论**

--法国东方汇理银行驻香港资深策略师张淑娴:

我们原本预估是下滑6.8%,跟预期差不多,先前公布外销订单就已呈现疲弱,和台湾贸易往来紧密的香港及中国大陆也是疲软.

半导体产业数据好坏参半,不过我们认为整个资讯科技产业有见复苏迹象.而且我们认为美国可维持复苏脚步,因此台湾出口在第四季有机会好转,呈现个位数成长幅度.但是在未来两个月还是会呈现衰退.

--凯基投顾分析师 蔡耀德:

出口的衰退大概都是可以预期的,但这个月比较叫人担心的是进口衰退幅度扩大.本来有些企业对于资本支出都有持续提升,但现在看起来可能有些企业会下修扩增资本支出的力道,对中小企业影响较大,龙头企业预料还没有直接反应.我们已经看到终端需求疲弱,现在看起来还会更放缓一些.

出口的部分不论哪个地区衰退都会再持续一段时间,不过下半年各国投入货币及财政措施,以及台币贬值转快,都会对出口有一些支撑,加上基期的关系,7月之后出口转正有机会.

在这种情况下,我们预料央行6月将维持利率水准不变,不会冒然降息.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘小升2.9分,报29.906

--台股加权股价指数.TWII收涨0.34%至7,080.31点.

**相关连结**

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**相关背景**

--主计处最新预测2012年经济成长率为3.38%,出口年成长率为4.3%,进口年成长率为3.64%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区. (完)

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