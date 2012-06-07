〔EIA库存周报〕美国原油库存11周来首次减少,产能利用率大幅上升

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
* 原油库存减少,为11周来首次下降
* 炼厂产能利用率大幅上升,需求下降
* 中西部原油库存升至纪录高点,因库欣库存增加
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
06/01/12 较上周 较上年 06/01/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 384.1 -1.8 18.0 384.6 -0.1 15.7
馏分油 120.5 1.8 -23.6 120.0 2.3 -20.9
汽油 204.2 1.4 -8.1 203.5 3.3 -11.0
取暖油 25.7 0.2 -6.7 25.0 0.2 -6.1
新配方(RFG)汽油 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
煤油型航空燃料 39.0 1.5 -1.8 39.8 1.0 -1.1
原油日加工量 15.2 0.3 0.6 15.5 0.3 0.4
路透6月6日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存减少,为11周来首次下降;在此同时,油品库存则增加,因炼厂产能利用率升至近两年最高水准.
数据显示,截至6月1日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周减少11.1万桶至3.8463亿桶.路透调查中分析师预测减少50万桶.
美国原油期货合约交割地--库欣的库存升至纪录新高.这推助整体中西部地区(PADD 2)原油库存升至逾1.11亿桶的高位.
此前美国原油库存曾连续10周上升,使库存来到1990年以来最高水准.
上周炼厂产能利用率意外大幅增加1.9个百分点,至91%,为2010年7月以来最高.分析师原本预期产能利用率的增幅为0.6个百分点.
炼厂加紧炼油也导致油品库存上升.上周美国汽油库存增加335万桶,至2.0353亿桶;分析师预估为增加70万桶.包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加225万桶至1.2004亿桶,分析师原先预估的增幅为30万桶.
EIA数据显示,过去四周美国整体油品需求较上年同期下降2%.
"炼油产品库存大幅上升且炼厂产能利用率超过90%,加上油品需求大减,造成对市场偏空的结果."对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff称.
库欣原油库存增加92.6万桶,至4,778万桶的新高纪录.上周原油日进口量减少9.9万桶至892万桶.(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。