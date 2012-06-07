〔EIA库存周报〕美国原油库存11周来首次减少,产能利用率大幅上升

* 原油库存减少,为11周来首次下降

* 炼厂产能利用率大幅上升,需求下降

* 中西部原油库存升至纪录高点,因库欣库存增加

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

06/01/12 较上周 较上年 06/01/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 384.1 -1.8 18.0 384.6 -0.1 15.7

馏分油 120.5 1.8 -23.6 120.0 2.3 -20.9

汽油 204.2 1.4 -8.1 203.5 3.3 -11.0

取暖油 25.7 0.2 -6.7 25.0 0.2 -6.1

新配方(RFG)汽油 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0

煤油型航空燃料 39.0 1.5 -1.8 39.8 1.0 -1.1

原油日加工量 15.2 0.3 0.6 15.5 0.3 0.4

路透6月6日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存减少,为11周来首次下降;在此同时,油品库存则增加,因炼厂产能利用率升至近两年最高水准.

数据显示,截至6月1日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周减少11.1万桶至3.8463亿桶.路透调查中分析师预测减少50万桶.

美国原油期货合约交割地--库欣的库存升至纪录新高.这推助整体中西部地区(PADD 2)原油库存升至逾1.11亿桶的高位.

此前美国原油库存曾连续10周上升,使库存来到1990年以来最高水准.

上周炼厂产能利用率意外大幅增加1.9个百分点,至91%,为2010年7月以来最高.分析师原本预期产能利用率的增幅为0.6个百分点.

炼厂加紧炼油也导致油品库存上升.上周美国汽油库存增加335万桶,至2.0353亿桶;分析师预估为增加70万桶.包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加225万桶至1.2004亿桶,分析师原先预估的增幅为30万桶.

EIA数据显示,过去四周美国整体油品需求较上年同期下降2%.

"炼油产品库存大幅上升且炼厂产能利用率超过90%,加上油品需求大减,造成对市场偏空的结果."对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff称.

库欣原油库存增加92.6万桶,至4,778万桶的新高纪录.上周原油日进口量减少9.9万桶至892万桶.(完)