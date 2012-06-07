〔专栏节选〕倒转的世界,两个基本点--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月7日出版的当期「老谢开讲」专栏)

最近我喜欢「拷问」朋友两个问题，一个是自从金融海啸以来，美国开始进行量化宽松货币政策（ＱＥ），从ＱＥ１、ＱＥ２，甚至不排除有ＱＥ３；接着中国也有人民币四兆元扩大内需方案，庞大资金全都炒房去了；再来有欧洲卖力印钞票，从去年底以来就有两轮ＬＴＲＯ（长期再融资操作），额度超过一兆欧元。此外，日本、英国也都相继加入印钞票行列。

理论上，钞票印那么多，无限的资金追逐有限的资产，全世界股市、房市、原物料应该炒翻天。钞票满天飞舞，这个世界应该会出现严重通膨，但是眼前的事实是，这个世界没有被通膨吞噬，反而有逐渐走向通缩的疑虑。

这一阵子，我常盯住ＣＲＢ指数（芝加哥期货交易所物价指数），ＣＲＢ的急跌，背后显然有很大的学问，尤其是今年二月二十四日，ＣＲＢ指数从三二六．Ｏ二开始下跌，到六月四日，ＣＲＢ指数最低跌到二六六．九九。三个多月来，ＣＲＢ指数下跌一八．一％，这段期间正好碰上总统马英九宣布油电双涨政策，国内各项物价飞涨，但是国际原物料价格却纷纷出现大跌的走势。

**ＣＲＢ指数反常急跌,预告世界有大变化**

回头检视过去十几年来，全世界物价走向，ＣＲＢ最高在二ＯＯ七年的四七三．九七，那个时候油价一桶涨到一四七．二七美元，全世界几乎闻通膨而色变。但是高油价、高原物料也把世界推向毁灭之路，Ｏ八年次级房贷风波引发金融海啸，ＣＲＢ一口气重挫到二ＯＯ．一六，当时贵金属、农产品价格都下跌，油价一口气跌到三十二．八四美元，金融海啸把钞票蒸发，通膨的乌云也跟着被吹走了。

此后美国进行印钞票救经济的政策，全球股市开始上演大资金行情，实体经济也逐渐恢复。这回油价也卷土重来，纽约油价再涨到一一Ｏ美元左右，ＣＲＢ指数这次最高点只到三七Ｏ．七二，直到欧债危机引爆，ＣＲＢ指数开始走上下跌的道路。如今ＣＲＢ指数回到二六六．九九，与Ｏ八年的二ＯＯ．一六、一Ｏ年的二四七．二五相互辉映。

更值得注意的是，ＣＲＢ指数都是走缓跌的路线，这回出现急跌，似乎也预告这个世界会有大变化，这是第一个问题。

Ｏ八年雷曼兄弟银行最后走上破产命运，美国次贷危机冲击欧美银行体系至大，最后的代价是几家重量级投资银行被合并。雷曼兄弟走上破产是最危急的一刻，而雷曼兄弟这一倒，也迸出了惊人的金融海啸，造成全世界巨大灾难。

我的第二个问题是，这回若西班牙或希腊退出欧元区，对世界经济带来的冲击会有多大？Ｏ八年的雷曼兄弟银行，只是一家影响力很大的金融机构，一个企业倒掉就对世界造成那么大的影响，万一国家出事，这个冲击恐怕比企业出事还大上很多倍。这也是大家对欧债危机疑虑最多的地方。

最近被讨论最多的是希腊退出欧元区，但是以美国为首的Ｇ８国家都期期以为不可，这是大家害怕希腊退出欧元区，对全球经济带来无法预测的冲击，只得勉强留住希腊。只是基本面的问题没有解决，希腊与西班牙问题仍然会是烫手山芋。

目前资金大量流出欧元区，西班牙去年首季还有五十四亿欧元的资金净流入，但今年首季就出现九七Ｏ亿欧元的净流出，单是三月就净流出六六三亿欧元。希腊人则赶紧把钱搬出希腊的银行，过去两年希腊银行体系已流出三分之一的存款。欧洲资金大出走，也造成欧元急速贬值，欧元贬、美元升，也造成以美元计价的原物料价格急跌。

**全球都必须面临痛苦调整,经济正在减速**

最近欧元兑美元最低一度跌到一．二二九，频频写下新低，而美元则成了主要避险货币，美元指数一度涨到八十三．五四二，这比起去年欧债危机冲高的八十一．七八四还高。可以想见这次欧猪国家招惹的问题比去年还严重。

所以，我的第一个问题与第二个问题走到这就汇聚在一起，ＣＲＢ指数大幅下跌是美元强力升值所致；而美元升是因为欧元、英镑贬；欧元贬，则是欧猪国家出问题，欧洲的问题也影响到全世界的主要国家经济，很多把产品卖到欧美的国家，都面临出口停滞的问题，中国经济的减速就是最典型的代表。把这些问题全部绑在一起，最后只得到一个结论：全球经济都必须面临痛苦的调整，全世界的经济正在减速。

这次「日圆先生」神原英资再度来台演讲，去年他的结论是寻找卖点；今年他说，他的字典只有「悲观」两字，我印象最深刻的是，他说未来两年是二次战后全世界经济最坏的两年，这个结论我听进去了。我隐约感受到这个世界的调整是很可怕的，包括企业及国家，最显着的例子是脸书（Facebook）上市。

脸书上市十个交易日，跌了七个交易日，上市首日股价从三十八美元承销价，一度大涨到四十五美元。脸书是这两年全世界最梦幻的企业，因为这个世界与脸书连结的人太多了，脸书的价值也无法估计。

不过脸书的上市只有一天好光景，脸书第二天就跌破承销价，跳下去买脸书的人都赔钱，脸书上市十个交易日，到六月四日股价最低跌到二十六．四四美元，收盘二十六．九美元，市值从一Ｏ四二亿美元缩水到五七五．一四亿美元。参加ＩＰＯ（首次公开发行）赔钱的投资人愤而告承销商，也有投资人骂脸书创办人佐克柏是骗子。脸书的风光上市，却落得如此下场，只能说全世界的投资人都变得务实了。

脸书今年预估每股税后纯益（ＥＰＳ）Ｏ．三九美元，以股价二十六．九美元来算，本益比仍达六十八．八倍；比起老牌绩优公司像英特尔、微软的十倍，ＩＢＭ、沃尔玛的十四倍、ＹＵＭ的二十倍，脸书仍有十分深厚的梦幻味道，再比比Google只有十七．五倍，苹果只有十三．七五倍，脸书的调整之路恐漫长。

另一家企业是智慧型手机大厂ＲＩＭ（黑莓机）的殒落。Ｏ八年欧巴马进白宫大秀黑莓机，一度让ＲＩＭ股价大涨到一四八．一三美元，如今黑莓机业绩直直落，手机市占率被苹果攻破，今年开始转盈为亏，股价一口气跌至九．七五美元。同样在竞争被挤到夹缝的也有日本索尼（Sony）。

这几天全世界的媒体都在报导索尼股价跌破一千日圆。十年前，我到索尼总部参访的时候，索尼股价还在一六九Ｏ四日圆，索尼的招牌挂在时代广场不可一世，三星那个时候还不成气候，如今索尼被打得溃不成军，股价剩下九九Ｏ日圆的「残值」，显然「大势已去」。还有两个月前，鸿海董事长郭台铭以每股五五Ｏ日圆入股的夏普，股价一下子跌到三六四日圆，郭台铭才入股立刻赔三成，怪不得鸿海吵着要重新议价。

**人民币难得贬值,中国调整之路仍艰难**