〔两岸金融〕台湾银行业瞄准中国境内直汇业务,初期手续费贡献仍小

路透台北6月7日电---为满足两岸台商汇兑需求,台湾银行业抢攻国际金融业务分行汇款业务,标榜直汇中国境内而不需绕道香港,不但省时也可省手续费.分析师认为,短期此业务业银行贡献有限,但后续商机仍大.

外资分析师认为,目前看来台湾多家银行开始推展大陆境内人民币直汇业务,初期这个客户群将多为比较单纯的进出口贸易商,台湾的高科技业者由于收、付款项仍以美元为主,现行情况不见得想转换成人民币增加汇兑成本.

虽然这业务初估对银行的手续费收入贡献有限,但前述分析师认为,后续若待人民币国际化以后,商机还是很大.

台湾主要金控--富邦金控(2881.TW)旗下台北富邦银行先前已宣布,透过厦门银行做为代理行;永丰金控也(2890.TW)宣布旗下永丰银行委托中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)做为代理行.这二家银行的国际金融业务分行(OBU)的客户的中国境内汇款,可免绕道香港,直汇中国境内.

台北富邦银行资深协理陈弘儒表示,台北富邦银行在厦门银行开立代理行帐户的用意在于,厦门银行有全大陆的支付系统,在帐户开立后,未来客户汇款就不要从台北透过外商银行去调资金再去大陆,而是只要透过厦门银行的即时汇款系统就可以即时汇到全大的据点,对客户来讲不仅可以节省时间,在价格上也会比较优惠.

他指出,对台资银行到大陆银行开立代理行帐户,金管会不用事先申请,而是在签约后将合约向金管会、央行报备就可以.台北富邦银行已经在5月上旬就向金管会报备.

永丰金董事长何寿川指出,以往台湾人民币汇兑都是绕道香港,不但客户不便,也伤害台湾金融机构的竞争力,因此两岸货币的汇兑要流通,才方便台商透过台银做为资金调度,及提升台商对人民币使用的效率,强化台湾在区域金融的竞争力.

"适度以人民币做为清算,可以减少对美元的依赖",何寿川说.

在大陆境内直接找代理行可缩短汇款的时间,因此台北富邦银行5月已在厦门银行开立代理帐户,而永丰银行周三也宣布藉由中国工商银行做为大陆境内代理行,料台资银行在陆银开立银行间帐户将成为新趋势,不必再绕道香港进行人民币汇兑.

本地时间09:30富邦金股价升1.24%,报28.6台币;永丰金股价则升1.4%,报10.9台币.同时间台股.TWIIv11 0.76%.