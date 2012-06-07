〔表格〕台湾5月出口较上年同期衰退6.3%,逊于预期

路透台北6月7日电---台湾财政部周四公布,5月出口金额较上年同期衰退6.3%,逊于市场预估的衰退5.55%.对中国及欧美出口均出现逾10%的衰退幅度.

5月进口则较上年同期衰退10.5%,亦逊于市场预期的衰退5.60%.5月贸易收支为顺差22.6亿美元,上月为顺差6.9亿.

台湾5月出口至中国(含香港)地区较上年同期下滑10%、对美国下滑12.3%、对欧洲则衰退13.4%;上月分别为衰退11.6%、衰退16.3%以及成长3.5%.

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI

2012年

5月 -6.3 -10.5 +22.6

4月 -6.4 +2.1 +6.9

3月 -3.2 -5.8 +23.6

2月 +10.3 +1.3 +28.3

1月 -16.8 -11.9 +4.2

2011年

12月 +0.6 -2.7 +23.2

11月 +1.3 -10.4 +32.0

10月 +11.7 +11.8 +33.2

9月 +9.9 +10.8 +17.8

8月 +7.2 +6.4 +26.3

7月 +17.6 +14.0 +33.4

6月 +10.8 +12.5 +13.8

5月 +9.5 +19.3 +12.2

4月 +24.6 +25.7 +29.6

3月 +16.7 +16.7 +17.7

2月 +27.3 +28.7 +9.2

1月 +16.6 +22.0r +18.8

注: r为修正值. (完)

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