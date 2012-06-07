〔台湾热股〕宏达电下调财测股价跌停直奔两年低点,目标价纷遭下修

* 宏达电第二季营收预测下修13%至910亿台币

* 因欧洲销售未符合预期,部分输美产品上市延迟

* 股价跳空跌停报378台币,触及两年低点

* 券商最低目标价下修至280台币,分析师忧整体市场均不明朗

路透台北6月7日电---祸不单行的台湾宏达电(2498.TW)在产品进口至美国延迟后,宣布下修第二季营收预估13%,这也是正力求突围的宏达电过去半年来第二度财测失准,冲击股价周四开盘直接跳空跌停至两年低点.分析师认为,在整体市场景气不明朗下,宏达电的警报恐还没结束.

本地时间10:51,宏达电持续跌停锁在378台币,为2010年6月9日触及375.51台币(还原权值)以来最低;大盘加权指数.TWII则小涨0.35%.

去年中年股价还在千元俱乐部的宏达电,因面临苹果(AAPL.O)及三星电子(005930.KS)智慧型手机的激烈竞争,逐渐失去其光环,今年第一季时苹果及三星已合计拿下近50%的市占率,宏达电则是下滑至5.3%.

宏达电原寄望第一季发表的新款机种能重拾市占率,却因与苹果的专利权官司,导致ONE X和EVO 4G日前输美时被美国海关拦下,执行例行检查而使销售延迟,加以欧债危机压抑买气,也是导致宏达电被迫下修财测的最后一根稻草.[ID:nST0517875]

宏达电财务长张嘉临周三晚间在电话说明会中表示,"造成疲弱的主要地区是欧洲及美国...,不过中国销售比之前预想的好,我们预期这一季中国占营收比重会满明显."

第二季营收预测由1,050亿台币下修至910台币后,较上季为成长34%,较上年同期则为衰退27%.宏达电并下修第二季营业净利率9%,原为11%.毛利率预估则维持在27%不变.[ID:nST0459990].宏达电去年也曾以全球总体环境不佳以及市场竞争为由,大砍第四季财测.

张嘉临表示,"由于第二季发生的情况,我们当然希望我们可以给出正确的财测,也希望可以顺利渡过这段期间".

不过,分析师则是对宏达电,甚至是下半年整体市场景气不表乐观.

"如果宏达电下修的理由主要是因为总体经济,这不是公司可以控制的状况,不管产品多棒.而苹果也可能受影响,"元大证券分析师张文慧表示.

几家主要外资券商昨晚开始已陆续相应下调对宏达电的评估.里昂证券直接将宏达电评等由"买进"下调至"卖出",目标价则是340台币;本已不看好的摩根士丹利维持评等在"减码",目标价由340台币下修至315台币.而目前给出的最低目标价则是美林证券的284台币,原目标为508台币.(完)

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