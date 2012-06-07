〔台湾债市〕RP利率持平,新基金进场抵消债券交割紧缩效应

路透台北6月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平.今日有投信募集的新基金进场,稍稍抵销债券交割的紧缩效应,整体市况平平.

资金调度人士表示,今日远新(1402.TW)、五年期台湾中油[CHIP.UL]和联电(2303.TW)公司债交割,金额分别为32亿、27亿及100亿台币,虽见部分寿险公司走钱,令市况较上日偏紧,但投信端有余钱挹注,场上找钱并不难,利率水准大致持稳.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

据交易商统计,明日还有七年期中油及中航公司债交割,金额分别为39亿及28亿台币.(完)