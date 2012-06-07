〔台湾债市〕RP利率持平,新基金进场抵消债券交割紧缩效应

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透台北6月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平.今日有投信募集的新基金进场,稍稍抵销债券交割的紧缩效应,整体市况平平.
资金调度人士表示,今日远新(1402.TW)、五年期台湾中油[CHIP.UL]和联电(2303.TW)公司债交割,金额分别为32亿、27亿及100亿台币,虽见部分寿险公司走钱,令市况较上日偏紧,但投信端有余钱挹注,场上找钱并不难,利率水准大致持稳.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.
据交易商统计,明日还有七年期中油及中航公司债交割,金额分别为39亿及28亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。