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货币新闻 | 2012年 6月 7日 星期四 13:14 BJT

〔日本数据〕4月同时指标较3月下降0.2点,领先指标降1.3点--政府

路透东京6月7日电---内阁府周四公布的初步数据显示,日本4月同时指标较前月下降0.2点,为三个月来首次下滑,暗示日圆强势和海外经济不确定性恐令经济复苏放慢.

4月领先指标较前月下降1.3点.

数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):

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4月 3月 2月

领先指标 -1.3 +0.3 +1.5

同时指标 -0.2 +1.5 +1.0

落后指标 -0.2 +0.4 +2.7

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参看完整数据,请点选内阁府网站:(here )(完)

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--编译 吴云凌;审校 龚芳

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