〔日本数据〕4月同时指标较3月下降0.2点,领先指标降1.3点--政府

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透东京6月7日电---内阁府周四公布的初步数据显示,日本4月同时指标较前月下降0.2点,为三个月来首次下滑,暗示日圆强势和海外经济不确定性恐令经济复苏放慢.
4月领先指标较前月下降1.3点.
数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):
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4月 3月 2月
领先指标 -1.3 +0.3 +1.5
同时指标 -0.2 +1.5 +1.0
落后指标 -0.2 +0.4 +2.7
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参看完整数据,请点选内阁府网站:(here )(完)
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--编译 吴云凌;审校 龚芳
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