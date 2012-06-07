更正:〔表格〕瑞士5月未经季节调整的失业率降为3.0%,符合市场预估

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
(更正:译文有误,内文第一段改为,经季节调整的失业率"升至3.2%",非"降为3.2%")
路透苏黎世6月7日电---瑞士联邦经济总局周四公布,瑞士5月未经季节调整的失业率降为3.0%,前月为3.1%.5月经季节调整的失业率升至3.2%,前月为3.1%.
市场预估瑞士5月未经季节调整及经季节调整后的失业率分别为3.0%及3.2%.
以下为详细数据:
2012年5月 2012年4月 2011年5月
未经季节调整失业率(%) 3.0 3.1 2.9
经季节调整失业率(%) 3.2 3.1 3.0
登记失业人数 118,860 123,158 114,684
职位空缺数 17,252 18,306 21,816 (完)
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--编译 李爽;审校 龚芳
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