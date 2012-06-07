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货币新闻 | 2012年 6月 7日 星期四 14:15 BJT

更正:〔表格〕瑞士5月未经季节调整的失业率降为3.0%,符合市场预估

(更正:译文有误,内文第一段改为,经季节调整的失业率"升至3.2%",非"降为3.2%")

路透苏黎世6月7日电---瑞士联邦经济总局周四公布,瑞士5月未经季节调整的失业率降为3.0%,前月为3.1%.5月经季节调整的失业率升至3.2%,前月为3.1%.

市场预估瑞士5月未经季节调整及经季节调整后的失业率分别为3.0%及3.2%.

以下为详细数据:

2012年5月 2012年4月 2011年5月

未经季节调整失业率(%) 3.0 3.1 2.9

经季节调整失业率(%) 3.2 3.1 3.0

登记失业人数 118,860 123,158 114,684

职位空缺数 17,252 18,306 21,816 (完)

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--编译 李爽;审校 龚芳

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