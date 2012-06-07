更正:〔表格〕瑞士5月未经季节调整的失业率降为3.0%,符合市场预估

路透苏黎世6月7日电---瑞士联邦经济总局周四公布,瑞士5月未经季节调整的失业率降为3.0%,前月为3.1%.5月经季节调整的失业率升至3.2%,前月为3.1%.

市场预估瑞士5月未经季节调整及经季节调整后的失业率分别为3.0%及3.2%.