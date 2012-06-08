更正(官方):〔新闻稿〕压力测试显示台湾公股银行资本水准大致充足--惠誉

(官方更正: 文中第二段末,"该银行的惠誉核心资本比率将降至4%以下"因有误,更正为"该银行的惠誉核心资本比率将降至4.6%")

(以下摘自评等机构惠誉6月7日发布的新闻稿)

惠誉指出压力测试显示多数台湾公股银行拥有足够的资本水准，在全球遭遇景气循环大幅衰退的假设下，仍有能力承受大幅增加的信用损失。

在新发布的报告中，惠誉表示，压力情境分析下放款损失率的假设范在1.24%至1.41%间，显着高于2002-2011间历史平均的0.65%。在六家受评的公股银行中，合作金库银行(‘A-’/Stable)在面临无预警的外在冲击时受影响的程度最大，该银行的惠誉核心资本比率将降至4.6%，其他五家公股银行则将能维持核心资本比率在可接受水准的7%以上。

惠誉信评资深副总经理李信佳指出 “压力测试结果显示: 政府在可预见的未来较不可能面临来自公股银行突发性的增资需求而遭受太大的压力”。

主要影响压力测试结果的参数为放款损失率，其比率主要受各家公股银行的成长策略、放款组合之风险状况、影响因素包含产业集中度，单一企业集中度或风险分散程度。惠誉认为公股银行的成长策略和风险偏好温和，放款成长通常相当于或略低于经济成长率。

报告同时指出，虽然多数公股银行的资本水准低于台湾整体银行业平均，且获利能力亦偏弱，社会大众仍对公股银行的偿付能力具高度信心，或因如此，导致公股银行容易安于现状进而阻碍其进行积极结构性改革的进度。

其他受评的五家公股银行包括台湾银行(‘AAA(twn)’/展望稳定)、兆丰国际商业银行(‘A-’/展望稳定)、第一银行(‘BBB+’/展望稳定)、华南银行(‘BBB+’/展望稳定)以及彰化银行(‘BBB+’/展望稳定)。

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