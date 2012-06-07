〔台湾央行〕共发行936亿台币存单,发行余额增加245亿

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透台北6月7日电---台湾央行周四公布,今日共发行936亿台币存单,相较存单到期金额691亿,存单发行余额增加245亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 773.0
91天期 0.93 134.0
182天期 1.05 29.0
央行上日共发行2,887亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,393.6亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负148亿台币;累计超额准备为负704亿台币,加计前期1%的超额准备为496亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
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