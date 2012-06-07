〔表格〕台湾5月份主要上市柜公司业绩

路透台北6月7日电---以下为台湾5月份主要上市柜公司业绩表现一览: **电子类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 友达 ( 2409.TW ) 301.87 3.5 -6.6 宏达电 ( 2498.TW ) 290.57 -1.8 -28.4 联咏 ( 3034.TW ) 28.57 1.8 -10.2 佳世达 ( 2352.TW ) 64.30 11.3 20.9 矽品 ( 2325.TW ) 50.81 6.0 15.8 联发科 ( 2454.TW ) 45.28 -5.0 20.5 力晶 5346.TWO 25.76 13.4 -36.7 **其他类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 台塑 ( 1301.TW ) 140.41 -6.7 -16.4 台塑石化 ( 6505.TW ) 664.96 -22.8 -3.8 资料来源:证交所 附注: @表示合并数字 *表示新增(完) 台股业绩或财测相关新闻,请点选[RES|RESF-TW-CMN] --整理 张雅菁