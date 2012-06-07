〔表格〕台湾5月份主要上市柜公司业绩

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北6月7日电---以下为台湾5月份主要上市柜公司业绩表现一览: **电子类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 友达 (2409.TW) 301.87 3.5 -6.6 宏达电 (2498.TW) 290.57 -1.8 -28.4 联咏 (3034.TW) 28.57 1.8 -10.2 佳世达 (2352.TW) 64.30 11.3 20.9 矽品 (2325.TW) 50.81 6.0 15.8 联发科 (2454.TW) 45.28 -5.0 20.5 力晶 5346.TWO 25.76 13.4 -36.7 **其他类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 台塑 (1301.TW) 140.41 -6.7 -16.4 台塑石化 (6505.TW) 664.96 -22.8 -3.8 资料来源:证交所 附注: @表示合并数字 *表示新增(完) 台股业绩或财测相关新闻,请点选[RES|RESF-TW-CMN] --整理 张雅菁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。