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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 14:11 BJT

〔表格〕台湾5月份主要上市柜公司业绩

路透台北6月7日电---以下为台湾5月份主要上市柜公司业绩表现一览: 

  **电子类股**
  公司                       营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%)
  友达 (2409.TW)              301.87            3.5                  -6.6      
  宏达电 (2498.TW)            290.57           -1.8                 -28.4      
  联咏 (3034.TW)               28.57            1.8                 -10.2      
  佳世达 (2352.TW)             64.30           11.3                  20.9      
  矽品 (2325.TW)               50.81            6.0                  15.8      
  联发科 (2454.TW)             45.28           -5.0                  20.5      
  力晶 5346.TWO              25.76           13.4                 -36.7      


  **其他类股** 
  公司                        营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%) 
  台塑 (1301.TW)              140.41           -6.7                 -16.4      
  台塑石化 (6505.TW)          664.96          -22.8                  -3.8      

  资料来源:证交所 
  附注: @表示合并数字
        *表示新增(完) 

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  --整理 张雅菁

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