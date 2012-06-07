〔台湾货币市场〕6月8日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：朝鲜外交官称朝鲜从未生产、储存或使用过化学武器
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路透台北6月8日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,256.5亿台币.
--财100-10国库券到期300亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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宽松因素:
--央行存单到期3兆3,700.6亿台币:
06/09 614.50亿
06/10 1,864.00亿
06/11 1,486.50亿
06/12 164.00亿
06/13 3,038.90亿
06/14 790.00亿
06/15 3,751.50亿
06/16 1,485.90亿
06/17 1,773.50亿
06/18 214.50亿
06/19 46.50亿
06/20 2,852.50亿
06/21 793.00亿
06/22 2,460.50亿
06/23 1,786.00亿
06/24 1,012.30亿
06/25 90.00亿
06/26 50.50亿
06/27 2,619.00亿
06/28 690.00亿
06/29 2,493.00亿
06/30 303.00亿
07/01 2,888.00亿
07/02 381.00亿
07/03 52.00亿
--国库券到期212.00亿台币:
06/25 财100-12 212.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--6/11: 央行发行364天期存单,金额为1,000亿台币,6月8日标售.
--6/22: 财101-3期364天期国库券发行,金额为250亿台币,6月21日标售.
--6/27: 101/5R期10年期公债发行,金额为400亿台币,6月22日标售.
--个人综合所得税陆续缴库.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。