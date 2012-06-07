〔表格〕台股外资及陆资买超13.69亿台币,终止连续14日卖超

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透台北6月7日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超13.69亿台币,终止连续14日卖超,上交易日为卖超5.60亿.
三大法人今日合计买超14.28亿台币,上交易日修正后为买超7.08亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
6/7 +13.69 -0.97 +1.57 +14.28
6/6 -5.60 +5.71 +6.96r +7.08r
6/5 -22.82 -4.79 +1.94 -25.68r
6/4 -26.95 -4.19 -4.28r -35.42r
6/1 -76.76 -5.52 +0.66r -81.61r
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本月累计 -118.44 -9.77 +6.86 -121.35
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。