台湾已公布经济指标--2012/6/8

标题新闻：朝鲜外交官称朝鲜从未生产、储存或使用过化学武器
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)5月 +1.74% +1.44% 7/5 --
外汇存底(亿美元) 5月底 3,892.75 3,950.72 7/5 --
*商品出口(y/y) 5月 -6.3% -6.4% 7/9 --
*商品进口(y/y) 5月 -10.5% +2.1% 7/9 --
M2货币总计数(y/y) 4月 +4.72% +5.05% 6/25 --
重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% 6/21 --
外销订单(y/y) 4月 -3.52% -1.58% 6/20 --
工业生产(y/y) 4月 -2.33% -3.43%r 6/22 --
季调失业率 4月 4.19% 4.14% 6/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --
国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.39%-p +1.89% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。