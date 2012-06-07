《汇市简讯》欧元/美元:海外市场回升走势在1.26之前退缩

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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* 市况持续由调整仓位主导,欧洲央行总裁德拉吉发表评论过后,市场注意力转向英国央行
* 冒险操作/修正走势带动欧元/美元进逼1.26 (海外市场高点为1.2585)
* 欧洲盘初欧元回跌至1.2550下方,1.2540下方有停损单
* 1.2600之前的卖盘令欧元反弹升势趋缓,欧元/日圆在99.90/100.00有卖单
* 德拉吉及欧洲央行把焦点拉回到区域修正失衡的行动.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。