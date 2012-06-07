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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 15:14 BJT

《汇市简讯》欧元/美元:海外市场回升走势在1.26之前退缩

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* 市况持续由调整仓位主导,欧洲央行总裁德拉吉发表评论过后,市场注意力转向英国央行

* 冒险操作/修正走势带动欧元/美元进逼1.26 (海外市场高点为1.2585)

* 欧洲盘初欧元回跌至1.2550下方,1.2540下方有停损单

* 1.2600之前的卖盘令欧元反弹升势趋缓,欧元/日圆在99.90/100.00有卖单

* 德拉吉及欧洲央行把焦点拉回到区域修正失衡的行动.(完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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