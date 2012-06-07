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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 15:15 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2530-40及1.2500有买单

0659GMT

* 从1.2580开始及1.2600出现卖单,停止单在1.2610及1.2630

* 1.2630水位吸引停止单及卖单交错进驻,1.2625为5月28日高点

* 盘初卖压似乎将在1.25高端压抑欧元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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