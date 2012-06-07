〔台湾债市〕101/1殖利率收近日低,投资性买盘在FED主席讲话前逢高出手

路透台北6月7日电---台湾五年期公债101/1殖利率周四开高震荡收近日低,因盘初殖利率随美债开高并一度升破0.95%,吸引投资性买盘进场,加上市场臆测美国联邦储备理事会(FED)主席稍晚讲话将提及进一步宽松货币,以致台债主流券殖利率全面收低.

市场人士表示,今日台债殖利率开在0.95%的高位,而台股大盘指数开高走低,引发投资性买盘选在中午进场,回到区间操作格局,预料短线五年期公债101/1殖利率区间约在0.90-0.95%.

"午盘出现多头偷袭反扑."一银行台债交易员说.

他分析,目前多头气势还是比较强,且台债殖利率前两天已经连续弹升,台股盘中涨幅也缩水,盘中应有新买盘进场,加以也有新空单轧空回补,所以10年期公债101/5殖利率收在日低.

他认为,因为公债附买回(RP)成本偏高,长券利差比短券大,预期资金会陆续由五年期公债101/1转到10年期101/5R增额发行券身上,预期101/5R券的成交量会逐渐放大.

一票券交易主管也表示,由于公债RP利率仍处于0.70%附近的高位,在利差空间有限的情况下,以致五年期公债101/1殖利率下探空间已有限,原先预估资金会转往10年增额发行新券,然对于10年期101/5R券的成交量未如预期大,略感意外.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间.[ID:nST0460168]

台股加权指数.TWII周四开高走低,盘中一度冲破7100点,收盘仅上涨0.34%,报7,080.31点,接连三天站稳7,000点以上.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.32 0.9300 0.9270-0.9527 378.0

10 101/5 A01105=TWO -1.35 1.1800 1.1800-1.2010 5.0

10 101/5R A01105R=TWO -0.94 1.1856 *1.1800-1.2040 85.5

* 表示创该券交易以来殖利率日低

券商台债交易员表示,每次五年、10年期公债新券出炉都会历经筹码转换过程,毕竟目前交易商对五年期101/1交易比较习惯,使得10年期101/5R券还没有效放大.

对于10年期101/5R券成交量仅85亿台币,他回答说,"只是时候未到".

他指出,10年期101/5R券成交量才公开发行前交易(when issued)两天,成交量会逐步加温,毕竟周四成交量已较上日增加45亿台币至85.5亿元.

他也分析,虽然美债殖利率已接连反弹数日,然美国FED主席贝南克周四将发表看法及言论,市场臆测会明确讲出有第三度量化宽松(QE3),美国低利率应该会维持下去,如此一来,美债殖利率应该还会下探,目前债市还是偏多.

美国公债价格周三连续第三个交易日下跌,因有关主要国家央行料采取更多宽松政策的传言引发股票市场上涨,投资者对避险美国公债的兴趣减弱.指标10年期公债US10YT=RR价格下跌23/32,收益率报1.66%,高于周二的1.58%.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.7650

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1800

5 101/1 A01101=TWO 0.9300

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)