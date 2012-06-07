〔台湾汇市〕亚币空头回补促台币/美元微收升,等待贝南克证词

路透台北6月7日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘升值2.9分,受到亚币空头回补涨势鼓舞,惟逢低银行承接美元部位兴趣浓厚,抵销台币升值力道,市场并等待稍晚美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克于国会证词,关注释出更多刺激举措的暗示.

美联储副主席叶伦周三列举了美联储应当进一步扶助脆弱经济的理由.[ID:nSB1593540]汇银人士表示,宽松预期高涨引发获利了结的美元卖盘,促台币延续上日涨势,但希腊大选前不确定因素犹多,交易商不敢妄加押注,交投多为实质需求.

"现在市场更关注全球不确定性,所以在接下来几个星期应该会倾向场边观望."一位外商银行交易主管称.

台湾财政部周四公布,5月出口金额较上年同期衰退6.3%,逊于市场预估的衰退5.55%.对中国及欧美出口均出现逾10%的衰退幅度;5月进口则较上年同期衰退10.5%,亦逊于市场预期的衰退5.60%[ID:nST0460044]

交易商并表示,因欧债危机扩大及全球经济脚步放缓,进出口数据衰退已在预期之中,料对明日台币走势影响不大,汇价主要仍随国际走势而动,短线先于29.8-30.1元间震荡整理.

台湾股市.TWII收盘上涨0.34%,至7,080.31点;外资及陆资在台股买超13.69亿台币,终止连续14日卖超,上交易日为卖超5.60亿.[ID:nST0460286]

另外,亚洲货币周四上涨,延续过去几日由空头回补带动的涨势,市场憧憬欧洲决策者或很快为西班牙银行业制定出抒困计划,这支撑亚币.[EMRG/SGCN]

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