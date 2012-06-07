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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 15:35 BJT

《汇市简讯》瑞士央行外汇储备增幅远超出预期

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* 瑞士央行外汇储备劲升,主要是因央行购买外币以压抑瑞郎

* 升幅远高于市场预估的增加200亿瑞郎,市场力量严重考验瑞郎上限

* 欧元/瑞郎的1.2000下限及瑞士央行决心将持续面临压力

* 欧元/瑞郎买盘在1.2005-10,卖单从1.2020-25挂出.日内走软.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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