路透伦敦6月7日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:周三时突破周二高位1.2543,并攀抵1.2587高点.其上阻力约在1.2625的1月低位兼上周高位.若在此下方交易,则整体仍将面临下降压力.只要守住周三的低位,我们就会抱持上述看法.

若非如此,则欧元将再探1.2400区域,但即便如此,我们尚不认为欧元会再测当前6月低位1.2288美元.欧元倘若意外跌破上周低位1.2288,则将下看200个月均线切入位1.2058,以及1.2000的心理关卡.

美元/日圆:汇价正升向79.64的5月1日低位,以及80日圆的心理关卡.支撑在200日均线切入位78.67.

今日惟有意外跌落周一低位77.99,才会下看上周低位77.65.若失守,则将瞄准2月中旬低点77.36日圆.

欧元/日圆:周四已反弹至99.88日圆.该点高于2月低位99.25,且略低于100.00关卡.若站在该点上方,则将上看5月中旬低点100.22日圆.目前支撑在99.25,及1月23日低位98.90日圆.

纽约 当日 今年来 2011年

0732GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2565 1.2571 -0.05 -2.94 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.32 79.22 +0.13 +3.09 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 99.62 99.56 +0.06 +0.05 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9557 0.9548 +0.09 +1.93 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5464 1.5490 -0.17 -0.46 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0274 1.0277 -0.03 +0.79 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9949 0.9923 +0.26 -2.70 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7703 0.7704 -0.01 -1.04 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.880 78.610 +0.34 +0.31 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.050 61.030 +0.03 +2.04 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 122.64 122.71 -0.06 +2.60 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2903 1.2870 +0.26 -1.70 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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